Под Харьковом нашли людей без сознания
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме на бульваре Шевченко в Лозовой.
В подъезде двухэтажного жилого дома было сильное задымление - дым шел из квартиры на втором этаже.
На лестничной клетке у входной двери спасатели обнаружили 38-летнего мужчину в бессзнания.
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42-летнего хозяина квартиры тоже нашли в комнате без сознания.
Пострадавших передали в руки медиков и госпитализированы в районную больницу.
Пожар полностью ликвидирован.
Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее мы писали, что харьковчан атаковал циклон "Зохан".
Кадрами непогоды делятся жители региона в телеграм-каналах.
Так, в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что 23 апреля в регионе ожидается небольшой, местами умеренный кратковременный дождь; гроза, местами град.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы и шквалы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха ночью 3 — 8 ° тепла, днем 14 — 19 ° тепла.
Атмосферное давление составит 747 — 749 мм рт.ст.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".