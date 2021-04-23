В Харькове автомобиль на полном ходу вылетел на тротуар
В Харькове на ул. Гольберговской Hyundai врезался в столб, сообщили в telegram-канале «Автомобильный Харьков».
По редварительным данным, водитель не справился с управлением - машина съехала на тротуар и разбилась о преграду.
По предварительным данным, пострадал водитель - его госпитализировали в больницу.
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Ранее мы писали, что харьковчан атаковал циклон "Зохан".
Кадрами непогоды делятся жители региона в телеграм-каналах.
Так, в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что 23 апреля в регионе ожидается небольшой, местами умеренный кратковременный дождь; гроза, местами град.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы и шквалы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха ночью 3 — 8 ° тепла, днем 14 — 19 ° тепла.
Атмосферное давление составит 747 — 749 мм рт.ст.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".