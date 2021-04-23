Харьковчан еще 22 апреля предупредили о надвигающемся циклоне "Зохан"
Кадрами сегодняшней непогоды делятся жители региона в телеграм-каналах.
Так, в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что 23 апреля в регионе ожидается небольшой, местами умеренный кратковременный дождь; гроза, местами град.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы и шквалы 15 — 20 м/с.
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Температура воздуха ночью 3 — 8 ° тепла, днем 14 — 19 ° тепла.
Атмосферное давление составит 747 — 749 мм рт.ст.
"Мне по кайфу такая погода", "У нас уже был в Люботике, ничего страшного не было, час назад", "Не шутите с Зоханом", "Минут 15 назад начало лить и сейчас более норм", "Ой,прям таки циклон. Прогремело,дождик поморосил,и на этом всё закончилось. Одичали совсем,прям аномалия", "на солнечной алексеевке несколько минут назад был сильный дождь и сверкали молнии", - делятся харьковчане в комментариях.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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