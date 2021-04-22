Салон самолета "Харьков -Хургада" после пассажиров напоминает свинарник

Люди разбросали по салону пустые и недопитые бутылки, пакеты из-под чипсов, бумажки и прочий мусор.

Кадры из салона самолета опубликовали в соцсети.

"Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета "Харьков — Хургада" 21 апреля 2021 года летели свиньи, которые просто бросали мусор на пол. Стюардессы 4 раза за 4 часа просили отдать им мусор. Просто жесть, нет слов и очень стыдно!", — написал автор публикации.

Ранее мы писали, что вХарькове маршрутка сбила пешехода.

Как сообщают в телеграм-канале "Труха", возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.

"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".