Салон самолета "Харьков -Хургада" после пассажиров напоминает свинарник
Люди разбросали по салону пустые и недопитые бутылки, пакеты из-под чипсов, бумажки и прочий мусор.
Кадры из салона самолета опубликовали в соцсети.
"Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета "Харьков — Хургада" 21 апреля 2021 года летели свиньи, которые просто бросали мусор на пол. Стюардессы 4 раза за 4 часа просили отдать им мусор. Просто жесть, нет слов и очень стыдно!", — написал автор публикации.
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Ранее мы писали, что вХарькове маршрутка сбила пешехода.
Как сообщают в телеграм-канале "Труха", возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.
"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".