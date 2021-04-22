На Харьковскую область надвигается циклон "Zohan"
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
23 апреля в регионе ожидается небольшой, местами умеренный кратковременный дождь; гроза, местами град. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы и шквалы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха ночью 3 — 8 ° тепла, днем 14 — 19 ° тепла. Атмосферное давление составит 747 — 749 мм рт.ст..
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Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.
21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.
Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.
Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.
"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".