Под Харьковом потерялся 6-летний ребенок
Об этом сообщили в пресс-службе Песочинского поселкового совета.
21 апреля в отделение полиции подростки привели 6-летнего ребенка - мальчик не помнил, где его дом, и не мог вернуться домой с детской площадки.
Ребенок был в мокрой одежде - чтобы успокоить ребенка, ему подарили игрушку и предложили посмотреть мультфильм.
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Родителей могут привлечь к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Ранее мы писали, что в Харькове маршрутка сбила пешехода.
Как сообщают в телеграм-канале "Труха", возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.
"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".