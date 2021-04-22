Под Харьковом потерялся 6-летний ребенок

Об этом сообщили в пресс-службе Песочинского поселкового совета.

21 апреля в отделение полиции подростки привели 6-летнего ребенка - мальчик не помнил, где его дом, и не мог вернуться домой с детской площадки.

Ребенок был в мокрой одежде - чтобы успокоить ребенка, ему подарили игрушку и предложили посмотреть мультфильм.

Родителей могут привлечь к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Ранее мы писали, что в Харькове маршрутка сбила пешехода.

Как сообщают в телеграм-канале "Труха", возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.

"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".