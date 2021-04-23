В Харькове общественный транспорт изменит схему движения

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Изменения связаны с проведением работ по демонтажу нежилого здания.



Так, 25 апреля, с 10.00 до 11.00 движение транспорту запретили по ул. Евгения Котляра на участке от ул. Чеботарской до Большой Панасовской.

Также запрещается выезд транспортных средств с ул. Чеботарской на ул. Евгения Котляра при движении в сторону до ул. Полтавский Шлях.

Кроме этого, автобусные маршруты №238е, 250е, 277е, 278е, 282е, 302е, 303е изменят направление движения и будут курсировать следующим образом: ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.

Также трамваи №12, 20 временно изменят направление движения, а трамвай №1 вообще не будет ходить.

Ранее мы писали, что в Харькове пропала девушка.

29-летняя Алина Стросник пропала 17 апреля.

Девушка была одета в черную кофту, джинсовую рубашку, светло-синие джинсы.

У девушки есть отличительная особенность - с левой стороны на туловище у харьковчанки татуировка в виде сакуры.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшей - сообщите по тел.: 068-11-00-911 или 102.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".