Патрульные в Харькове ночью задержали 6 человек
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Среди задержанных оказался наркозакладчик.
У мужчины обнаружили 11 пакетиков с наркосодержащим веществом.
Задержанного передали оперативникам.
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Кроме того мы писали, что в троллейбусе Харькова вспыхнул конфликт.
Очевидцы происходящего поделились видео в телеграм-канале "Труха", (ролик можно увидеть в конце новости).
Пассажирка разговаривала с пенсионеркой на повышенных тонах - пожилую женщину она называла "бесстыжей" и в нецензурной форме говорила, что "уважение надо заслужить и его невозможно потребовать".
"Ты говоришь, что ты инвалид и палкой размахиваешь, значит у тебя сила есть. Сила есть, а ума у тебя нет", - эмоционально кричала женщина, "напавшая" на пенсионерку.
За происходящим наблюдали пассажиры, и только в конце видео было слышно, что кто-то из присутствующих заступился за пожилого человека и начал кричать "Отойдите от нее", и только тогда агрессивную женщину начали просить выйти из транспорта, но та отказалась и села на свободное место в троллейбусе.
Впрочем, из-за чего вспыхнул конфликт между женщинами - неизвестно.
Видео конфликта можно посмотреть здесь.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
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