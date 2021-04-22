На Харьковщине мужчина провалился в яму со смолой

Возле пгт. Боровая мужчина провалился в битумно-смолистую яму, сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Мужчину нашли охранники местного хлебоприемного пункта. Они сначала попытались самостоятельно вытащить пострадавшего, а когда поняли, что все усилия напрасны, позвонили спасателям», - говорится в сообщении.

К моменту приезда спасателей, мужчина провел в яме около двух часов.

С помощью веревки и ремней мужчину вызволили из ямы и передали медикам «скорой». Сейчас его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.

21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.

Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.

Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.

"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".