На Харьковщине мужчина провалился в яму со смолой
Возле пгт. Боровая мужчина провалился в битумно-смолистую яму, сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Мужчину нашли охранники местного хлебоприемного пункта. Они сначала попытались самостоятельно вытащить пострадавшего, а когда поняли, что все усилия напрасны, позвонили спасателям», - говорится в сообщении.
К моменту приезда спасателей, мужчина провел в яме около двух часов.
С помощью веревки и ремней мужчину вызволили из ямы и передали медикам «скорой». Сейчас его состояние оценивалось как удовлетворительное.
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Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.
21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.
Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.
Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.
"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".