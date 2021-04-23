В Харьковской области за 22 апреля коронавирус зафиксировали у 1137 жителей региона

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Отрицательные тесты после болезни получили 1155 граждан. Зафиксирована 31 смерть от ковида за сутки.

По числу заболевших за сутки Харьковский регион занимает третье место в стране, уступая лишь Киеву и Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.

21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.

Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.

Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.

"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".