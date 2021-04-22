В Харькове появился "новый" проспект

21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.

Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.

Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.

"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.

Кроме того мы писали, что утром в троллейбусе Харькова вспыхнул конфликт.

Очевидцы происходящего поделились видео в телеграм-канале "Труха", (ролик можно увидеть в конце новости).

Пассажирка разговаривала с пенсионеркой на повышенных тонах - пожилую женщину она называла "бесстыжей" и в нецензурной форме говорила, что "уважение надо заслужить и его невозможно потребовать".

"Ты говоришь, что ты инвалид и палкой размахиваешь, значит у тебя сила есть. Сила есть, а ума у тебя нет", - эмоционально кричала женщина, "напавшая" на пенсионерку.

За происходящим наблюдали пассажиры, и только в конце видео было слышно, что кто-то из присутствующих заступился за пожилого человека и начал кричать "Отойдите от нее", и только тогда агрессивную женщину начали просить выйти из транспорта, но та отказалась и села на свободное место в троллейбусе.

Впрочем, из-за чего вспыхнул конфликт между женщинами - неизвестно.

Видео конфликта можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".