Коммунальщики "убрали" огромный трезубец в центре Харькова

Об этом сообщили в местных Телеграм-каналах.

Двадцатиметровая инсталляция Государственного герба Украины на лестнице Центрального универмага появилась на этом месте несколько месяцев назад.

“Тем временем на лестнице возле Цума эпично стирают трезубец и, видимо, готовятся наносить курицу-мутанта на фоне триколора”, – пишут в сети.

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Также мы писали, что на Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку.

Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.

Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.