Коммунальщики "убрали" огромный трезубец в центре Харькова
Об этом сообщили в местных Телеграм-каналах.
Двадцатиметровая инсталляция Государственного герба Украины на лестнице Центрального универмага появилась на этом месте несколько месяцев назад.
“Тем временем на лестнице возле Цума эпично стирают трезубец и, видимо, готовятся наносить курицу-мутанта на фоне триколора”, – пишут в сети.
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Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.
Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.
Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.