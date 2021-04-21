Коммунальщики "убрали" огромный трезубец в центре Харькова

Об этом сообщили в местных Телеграм-каналах.

Двадцатиметровая инсталляция Государственного герба Украины на лестнице Центрального универмага появилась на этом месте несколько месяцев назад.

“Тем временем на лестнице возле Цума эпично стирают трезубец и, видимо, готовятся наносить курицу-мутанта на фоне триколора”, – пишут в сети.

Также мы писали, что на Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку.

Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.

Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.