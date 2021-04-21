В Харьковской области, задержали мужчину, который хотел в рюкзаке из РФ перенести в Украине запрещенные вещества
Украинец 1980 года рождения перевозил 117 грамм белого порошка.
То, что мужчина, который ехал из Москвы в Запорожье везет наркотики, учуяла служебная собака.
При досмотре, в рюкзаке мужчины пограничники обнаружили запрещенное вещество.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
С неузнаваемой Еленой Кравец из "Квартал 95" случился конфуз на сцене: "Я так переживала..."
Дан Балан оторвался на полную с "Тиной Кароль" у бассейна, видео: "Лучше уже не будет"
Муж Дорофеевой Дантес позволил себе лишнее с фанаткой, Надя не стерпела: "Может, головой подумаешь?"
Снег и морозы не отступают, украинцев предупреждают об опасности: "Ночью 20 апреля..."
Вещество изъяли - расследование продолжается.
Также мы писали, что на Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку.
Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.
Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.
Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.