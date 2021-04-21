В Харьковской области, задержали мужчину, который хотел в рюкзаке из РФ перенести в Украине запрещенные вещества

Украинец 1980 года рождения перевозил 117 грамм белого порошка.

То, что мужчина, который ехал из Москвы в Запорожье везет наркотики, учуяла служебная собака.

При досмотре, в рюкзаке мужчины пограничники обнаружили запрещенное вещество.

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Вещество изъяли - расследование продолжается.

Также мы писали, что на Сумском рынке в Харькове искали взрывчатку.

Правоохранители обследовали более 12 000 квадратных метров помещений и 200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 400 человек, говорят в полиции Харькова.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Харьковского районного управления полиции № 3.

Сейчас полиция ищет человека, причастного ложному звонку.