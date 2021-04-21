В Харькове на машину рухнуло дерево и заблокировало движение по улице
По словам очевидцев, автомобиль был припаркован во дворе на проспекте Победы.
Ствол упавшего дерева также перегородил дорогу - движение авто временно заблокировано.
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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.
Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.
После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.