Харьковчанин сильно избил собственного отца
Об этом сообщили на сайте прокуратуры Харьковщины.
Осужденный ранее уже получал приговор за домашнее насилие, но тогда его отпустили с испытательным сроком на 2 года.
В это время мужчина продолжал избивать собственного отца, за что его привлекали к административной ответственности, но мужчина не менялся.
В феврале 2021 года пьяным он начал ссориться с отцом, угрожал ему, а затем нанес несколько ударов в голову.
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Мужчину признали виновным по ст. 126-1 Уголовного кодекса - ему присудили 1 год и 6 месяцев лишения свободы.
Также мы писали, что 82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.
Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.
После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.