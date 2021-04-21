Харьковчанин сильно избил собственного отца

Об этом сообщили на сайте прокуратуры Харьковщины.

Осужденный ранее уже получал приговор за домашнее насилие, но тогда его отпустили с испытательным сроком на 2 года.

В это время мужчина продолжал избивать собственного отца, за что его привлекали к административной ответственности, но мужчина не менялся.

В феврале 2021 года пьяным он начал ссориться с отцом, угрожал ему, а затем нанес несколько ударов в голову.

Мужчину признали виновным по ст. 126-1 Уголовного кодекса - ему присудили 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

Также мы писали, что 82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.

Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.

После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.