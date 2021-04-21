У жителя Харькова нашли термос с незаконным "веществом"

Мужчина попал в поле зрения полиции, когда находился в подземном переходе без маски.

За такое нарушение правоохранители остановили мужчину, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Горожанин стал заметно нервничать во время общения с правоохранителями.

«На вопрос инспекторов, имеет ли он при себе мужчина запрещенные вещества, тот сообщил, что в его рюкзаке лежит термос, наполненный наркотиками», - сообщили в полиции.

Детали выясняются следователи.

Также мы писали, что 82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.

Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.

После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.