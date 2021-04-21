У жителя Харькова нашли термос с незаконным "веществом"
Мужчина попал в поле зрения полиции, когда находился в подземном переходе без маски.
За такое нарушение правоохранители остановили мужчину, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Горожанин стал заметно нервничать во время общения с правоохранителями.
«На вопрос инспекторов, имеет ли он при себе мужчина запрещенные вещества, тот сообщил, что в его рюкзаке лежит термос, наполненный наркотиками», - сообщили в полиции.
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Детали выясняются следователи.
Также мы писали, что 82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.
Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.
После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.