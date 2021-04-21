На Харьковщине вспыхнул пожар в частном доме

Об это сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

20 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Балаклея.

На месте выяснилось, что горит летняя кухня на площади 12 кв.м. Во время тушения пожара обнаружили тело мужчины 1958 г.р.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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Также мы писали, что 82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.

Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.

После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.