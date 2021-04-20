Важную улицу в центре Харькова закрывают на два дня

В Департаменте инфраструктуры горсовета сообщили, что это связано проведением строительных работ.

Так, движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 в среду и четверг, 21 и 22 апреля.

Объезд закрытого участка организовано по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.

Также мы писали, что в Харьковской области пропал подросток.

Парень ушел из дома в поселке Орелька 16 апреля и не вернулся.

19 апреля в полициб обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила о пропаже своего 17-летнего сына.

Полицейские нашли подростка в течение нескольких часов - он гостил у своей знакомой в Лозовой.

С юношей провели профилактическую беседу.