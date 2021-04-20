Важную улицу в центре Харькова закрывают на два дня
В Департаменте инфраструктуры горсовета сообщили, что это связано проведением строительных работ.
Так, движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 в среду и четверг, 21 и 22 апреля.
Объезд закрытого участка организовано по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.
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