На Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров
Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.
В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.
"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.
Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.
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Ранее мы писали, что в Харькове пропала 45-летняя женщина.
Последний раз Викторию Елкину видели 13 апреля - утром женщина вышла из дома в районе ТРК «Украина» и больше не возвращалась, сообщили волонтеры поисковой группы Милена".
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые.
Была одета в бежево-болотную куртку, шапку с козырьком, темные штаны.
При себе имела большую клетчатую сумку.
У женщины косоглазие, она передвигается «медвежьей походкой».
Инвалид 2-й группы, нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.