В Харькове пропала 45-летняя женщина

Последний раз Викторию Елкину видели 13 апреля - утром женщина вышла из дома в районе ТРК «Украина» и больше не возвращалась, сообщили волонтеры поисковой группы Милена".

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые.

Была одета в бежево-болотную куртку, шапку с козырьком, темные штаны.

При себе имела большую клетчатую сумку.

У женщины косоглазие, она передвигается «медвежьей походкой».

Инвалид 2-й группы, нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Ранее мы писали, что в Харьковской области с начала пандемии зафиксировали 126 061 случай ковида.

Так, по состоянию на 8:00 19 апреля, за сутки, обнаружили 622 харьковчанина с вирусом, сообщается в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Харьковская область уступила первое место по числу заболевших COVID-19 за сутки в Украине Днепропетровской, там 761 новый случай ковида.