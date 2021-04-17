Под Харьковом повредили газопровод

В поселке Ледное при земляных работах повредили газопровод среднего давления, сообщили в пресс-службе АО "Харьковгаз".

В результате повреждения газопровода без газоснабжения остались около 50 домов садовых обществ "Бор", "Шасси", "Универсал".

Пуск газа запланировали на понедельник, 19 апреля.

Ранее мы писали, что на Харьковщине из-за выжигания сухостоя едва не уничтожили жилые дома.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 6 апреля спасатели получили сообщение о пожаре в пос. Боровая.

Поджигателем оказалась местная жительница - она жгла кусты малины на своем огороде.

Женщина пыталась подручными средствами потушить пожар, но ветер распространил огонь на большие территории - харьковчанка одна справиться не смогла.

По итогу, на женщину составили админпротокол и выписали штраф в сумме 3060 гривен.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.