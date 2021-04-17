В Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего сына

К правоохранителям обратились граждане, которые стали свидетелем происшествия-очевидцы увидели, как женщина бьет своего сына

Женщина объяснила, что из-за эмоций не смогла контролировать свои действия.

На женщину составили административные протоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) и по ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины Об административных правонарушениях.

Кроме того мы писали, что харьковчане забросали омбудсмена жалобами касательно нарушения языкового законодательства.

Как сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь, за первый квартал 2021 года к нему поступило таких 1 129 жалоб, больше всего писем поступало Киевской, Львовской и даже Харьковской областей.

Так, киевляне отправили 327 сообщений о языковых нарушениях, а жители Киевской области – 120. Из Львовской области поступило 108 заявлений, из Харьковской области – 99.

Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов, о нарушении прав в сфере обслуживания, в магазинах, аптеках, салонах красоты и спортзалах, ресторанах и кафе

"Несмотря на то, что мы продолжаем фиксировать нарушения Закона, следует констатировать, что украинского языка, в том числе и в сфере обслуживания, становится больше", - отметил Кремень.