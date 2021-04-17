В Харьковской области за сутки выявлено больше тысячи заболеваний ковидом
Такие данные опубликованы в системе мониторинга СНБО.
По информации СНБО, по состоянию на 17 апреля с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 123 849 человек, за сутки 1 386 случаев коронавируса. Умерли 2 368 пациентов, из них 26 — за последние сутки.
Харьковская область оказалась на первом месте по числу заболевших за сутки.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Кравец из "Квартал 95" радикально сменила образ, от Леночки не осталось и следа: "Уже не секрет..."
51-летняя Лопес обтянула подкачанный "орех" слишком узкими лосинами: "Ох, хороша..."
Верка Сердючка "заткнула" за пояс известного певца, кадр "порвал" сеть: "Все тырят..."
Снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды
Кроме того мы писали, что харьковчане забросали омбудсмена жалобами касательно нарушения языкового законодательства.
Как сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь, за первый квартал 2021 года к нему поступило таких 1 129 жалоб, больше всего писем поступало Киевской, Львовской и даже Харьковской областей.
Так, киевляне отправили 327 сообщений о языковых нарушениях, а жители Киевской области – 120. Из Львовской области поступило 108 заявлений, из Харьковской области – 99.
Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов, о нарушении прав в сфере обслуживания, в магазинах, аптеках, салонах красоты и спортзалах, ресторанах и кафе
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.