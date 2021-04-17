В Харьковской области за сутки выявлено больше тысячи заболеваний ковидом

Такие данные опубликованы в системе мониторинга СНБО.

По информации СНБО, по состоянию на 17 апреля с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 123 849 человек, за сутки 1 386 случаев коронавируса. Умерли 2 368 пациентов, из них 26 — за последние сутки.

Харьковская область оказалась на первом месте по числу заболевших за сутки.

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Кроме того мы писали, что харьковчане забросали омбудсмена жалобами касательно нарушения языкового законодательства.

Как сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь, за первый квартал 2021 года к нему поступило таких 1 129 жалоб, больше всего писем поступало Киевской, Львовской и даже Харьковской областей.

Так, киевляне отправили 327 сообщений о языковых нарушениях, а жители Киевской области – 120. Из Львовской области поступило 108 заявлений, из Харьковской области – 99.

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Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов, о нарушении прав в сфере обслуживания, в магазинах, аптеках, салонах красоты и спортзалах, ресторанах и кафе