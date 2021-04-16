В Харьковской области обнаружили 13 боеприпасов

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Первомайском районе был найден 1 артснаряд.

Также в селе Семеновка Дергачевского района была обнаружена 1 минометная мина. В Чугуевском районе в Кицевской пустыне нашли 9 артснарядов разного диаметра.

В городе Лозовая в подвале здания была обнаружена 1 граната Ф-1. Кроме того, гранату Ф-1 обнаружили и в Боровой. Все взрывоопасные находки были уничтожены путем подрыва на специальной площадке.

Кроме того мы писали, что харьковчане забросали омбудсмена жалобами касательно нарушения языкового законодательства.

Как сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь, за первый квартал 2021 года к нему поступило таких 1 129 жалоб, больше всего писем поступало Киевской, Львовской и даже Харьковской областей.

Так, киевляне отправили 327 сообщений о языковых нарушениях, а жители Киевской области – 120. Из Львовской области поступило 108 заявлений, из Харьковской области – 99.

Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов, о нарушении прав в сфере обслуживания, в магазинах, аптеках, салонах красоты и спортзалах, ресторанах и кафе

"Несмотря на то, что мы продолжаем фиксировать нарушения Закона, следует констатировать, что украинского языка, в том числе и в сфере обслуживания, становится больше", - отметил Кремень.