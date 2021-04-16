В Харьковской области обнаружили 13 боеприпасов
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Первомайском районе был найден 1 артснаряд.
Также в селе Семеновка Дергачевского района была обнаружена 1 минометная мина. В Чугуевском районе в Кицевской пустыне нашли 9 артснарядов разного диаметра.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Верка Сердючка "заткнула" за пояс известного певца, кадр "порвал" сеть: "Все тырят..."
Искали сотни человек и даже вертолет: под Киевом нашли двухлетнего Богдана, фото
Экс-"холостяк" оказался "не по девочкам", шокирующее признание красавца: "Я смирился с..."
"Пасха будет не очень радостной": синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая
В городе Лозовая в подвале здания была обнаружена 1 граната Ф-1. Кроме того, гранату Ф-1 обнаружили и в Боровой. Все взрывоопасные находки были уничтожены путем подрыва на специальной площадке.
Кроме того мы писали, что харьковчане забросали омбудсмена жалобами касательно нарушения языкового законодательства.
Как сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь, за первый квартал 2021 года к нему поступило таких 1 129 жалоб, больше всего писем поступало Киевской, Львовской и даже Харьковской областей.
Так, киевляне отправили 327 сообщений о языковых нарушениях, а жители Киевской области – 120. Из Львовской области поступило 108 заявлений, из Харьковской области – 99.
Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов, о нарушении прав в сфере обслуживания, в магазинах, аптеках, салонах красоты и спортзалах, ресторанах и кафе
"Несмотря на то, что мы продолжаем фиксировать нарушения Закона, следует констатировать, что украинского языка, в том числе и в сфере обслуживания, становится больше", - отметил Кремень.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.