Харьковчане забросали омбудсмена жалобами касательно нарушения языкового законодательства
Как сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь, за первый квартал 2021 года к нему поступило таких 1 129 жалоб, больше всего писем поступало Киевской, Львовской и даже Харьковской областей.
Так, киевляне отправили 327 сообщений о языковых нарушениях, а жители Киевской области – 120. Из Львовской области поступило 108 заявлений, из Харьковской области – 99.
Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов, о нарушении прав в сфере обслуживания, в магазинах, аптеках, салонах красоты и спортзалах, ресторанах и кафе
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"Несмотря на то, что мы продолжаем фиксировать нарушения Закона, следует констатировать, что украинского языка, в том числе и в сфере обслуживания, становится больше", - отметил Кремень.
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