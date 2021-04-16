Под Харьковом произошла смертельная авария
На 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошла трагедия, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2106 и Renault Logan.
Тело водителя пришлось с помощью сотрудников аварийно-спасательной машины , обе машины загорелись. Их помогали потушить очевидцы ДТП.
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