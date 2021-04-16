Под Харьковом произошла смертельная авария

На 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошла трагедия, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2106 и Renault Logan.

Тело водителя пришлось с помощью сотрудников аварийно-спасательной машины , обе машины загорелись. Их помогали потушить очевидцы ДТП.

Как сообщает "Труха Харьков", водитель Рено пытался объехать собаку и не справился с управлением.

Кроме того мы писали, что под Харьковом закрывают детские сады.

Соответствующее решение было принято 15 апреля, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Нововодолажской территориальной громаде с 16 апреля закрывают детские сады и другие дошкольные учебные заведения, из-за увеличения количества больных ковидом.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.