Харьковчанин вступился за женщину и получил ножом в живот
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Преступление произошло ночью 14 апреля в поселке Андреевка Балаклейского района.
Приятелю во время пьяных посиделок чем-то не угодила сожительница мужчины, и он сначала ранил ножом ее, а потом и его.
46-летнего мужчину задержали, а его знакомых, 36-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, с колото-резаными ранами доставили в больницу.
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Уголовное дело открыли по по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 5, п. 13 ч. 2 ст. 115 (“покушение на умышленное убийство”) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того мы писали, в Харьковской области снижается уровень госпитализации больных ковидом.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы уже видим по Харьковской области отрицательное значение по уровню госпитализации, то есть динамика госпитализации пошла на спад как по всей стране, так и по Харьковской области. Но ситуация действительно остается достаточно напряженной", — сказал Степанов .
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.