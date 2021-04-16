Харьковчанин вступился за женщину и получил ножом в живот

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Преступление произошло ночью 14 апреля в поселке Андреевка Балаклейского района.

Приятелю во время пьяных посиделок чем-то не угодила сожительница мужчины, и он сначала ранил ножом ее, а потом и его.

46-летнего мужчину задержали, а его знакомых, 36-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, с колото-резаными ранами доставили в больницу.

Уголовное дело открыли по по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 5, п. 13 ч. 2 ст. 115 (“покушение на умышленное убийство”) Уголовного кодекса Украины.

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