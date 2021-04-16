Тайник с большим количеством оружия и боеприпасов обнаружили в Харькове
Об этом сообщили Главном управлении НПУ Харьковской области.
Владельцем незаконного боевого арсенала оказался 54-летний хозяин гаража.
Во время обыска были найдены 4 пулемета, 2 гранатомета, 7 пистолетов различных марок с глушителями, автомат AGR-47, около 40 гранат ВОГ и Ф-1 с запалами, противопехотная мина, почти 1 500 патронов разнообразных калибров, а также 2 прибора ночного видения.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Искали сотни человек и даже вертолет: под Киевом нашли двухлетнего Богдана, фото
Усик сцепился с Ломаченко вне ринга, видео схватки: "Этот бой войдёт в историю"
На роскошную виллу Екатерины Кухар наведался незваный гость, не побоялся даже мужа: "Не трогай его..."
Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…»
Все изъяли сотрудники полиции - открыто уголовное производство, согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
Мужчине грозит лишение свободы до 7 лет.
Кроме того мы писали, что пожар на Харьковщине привел к трагедии - заживо сгорели домашние животные.
Горела хозяйственная постройка на площади 50 кв. м. В результате пожара погибли четверо поросят, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар ликвидировали в 11:15. Официальная причина возгорания и ущерб устанавливаются.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.