Тайник с большим количеством оружия и боеприпасов обнаружили в Харькове

Об этом сообщили Главном управлении НПУ Харьковской области.

Владельцем незаконного боевого арсенала оказался 54-летний хозяин гаража.

Во время обыска были найдены 4 пулемета, 2 гранатомета, 7 пистолетов различных марок с глушителями, автомат AGR-47, около 40 гранат ВОГ и Ф-1 с запалами, противопехотная мина, почти 1 500 патронов разнообразных калибров, а также 2 прибора ночного видения.

Все изъяли сотрудники полиции - открыто уголовное производство, согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Мужчине грозит лишение свободы до 7 лет.

Кроме того мы писали, что пожар на Харьковщине привел к трагедии - заживо сгорели домашние животные.

Горела хозяйственная постройка на площади 50 кв. м. В результате пожара погибли четверо поросят, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар ликвидировали в 11:15. Официальная причина возгорания и ущерб устанавливаются.