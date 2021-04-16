Пожар на Харьковщине привел к трагедии - заживо сгорели домашние животные

Горела хозяйственная постройка на площади 50 кв. м. В результате пожара погибли четверо поросят, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар ликвидировали в 11:15. Официальная причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Кроме того мы писали, в Харьковской области снижается уровень госпитализации больных ковидом.

"Мы уже видим по Харьковской области отрицательное значение по уровню госпитализации, то есть динамика госпитализации пошла на спад как по всей стране, так и по Харьковской области. Но ситуация действительно остается достаточно напряженной", — сказал Степанов .

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.