Пожар на Харьковщине привел к трагедии - заживо сгорели домашние животные

Горела хозяйственная постройка на площади 50 кв. м. В результате пожара погибли четверо поросят, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар ликвидировали в 11:15. Официальная причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Кроме того мы писали, в Харьковской области снижается уровень госпитализации больных ковидом.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы уже видим по Харьковской области отрицательное значение по уровню госпитализации, то есть динамика госпитализации пошла на спад как по всей стране, так и по Харьковской области. Но ситуация действительно остается достаточно напряженной", — сказал Степанов .