В Харькове пропала школьница
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
12-летняя девочка около 15:00 ушла из дома и пропала.
На поиски ребенка в районе Новых Домов отправились сотрудники полиции, а также небезразличные местные жители и волонтеры.
Девочку обнаружили на станции метро "Защитников Украины" - школьница была в гостях у бабушки, а после пошла гулять - и заблудилась.
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Телефона с собой у харьковчанки не было. Со школьницей провели профилактическую беседу и передали ее родителям.
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