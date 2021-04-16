В Харькове пропала школьница

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

12-летняя девочка около 15:00 ушла из дома и пропала.

На поиски ребенка в районе Новых Домов отправились сотрудники полиции, а также небезразличные местные жители и волонтеры.

Девочку обнаружили на станции метро "Защитников Украины" - школьница была в гостях у бабушки, а после пошла гулять - и заблудилась.

Телефона с собой у харьковчанки не было. Со школьницей провели профилактическую беседу и передали ее родителям.

Кроме того мы писали, что под Харьковом закрывают детские сады

Соответствующее решение было принято вчера, 15 апреля, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Нововодолажской территориальной громаде с 16 апреля закрывают детские сады и другие дошкольные учебные заведения, из-за увеличения количества больных ковидом.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.