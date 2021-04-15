Под Харьковом похоронили 24-летнего бойца, погибшего в зоне АТО
Стрелка-снайпера 92-й отдельной механизированной бригады Андрея Теперика похоронили под Харьковом, в его родном селе Мартовое, передает "Объектив".
Он погиб 10 апреля возле населенного пункта Золотое от пули вражеского снайпера.
Проститься с ним пришли родственники, земляки и боевые побратимы.
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Погибший воин пошел служить, когда ему было 20, защищал Украину три года, потом приехал домой, но за пол года снова вернулся в зону боевых действий.
Ранее мы писали, что пропавший 19-летний житель Харькова Александр Калина найден мертвым.
Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".
Поиски парня продолжались еще с осени прошлого года.
Александра разыскивали со 2 ноября 2020 года: в тот день он отправился на встречу с товарищем, но домой больше не вернулся. Юноша уходил из дома без телефона и документов.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.