Пропавший 19-летний житель Харькова Александр Калина найден мертвым

Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".

Поиски парня продолжались еще с осени прошлого года.

Александра разыскивали со 2 ноября 2020 года: в тот день он отправился на встречу с товарищем, но домой больше не вернулся. Юноша уходил из дома без телефона и документов.

Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.

Трагедия произошла ​​11 апреля.

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.