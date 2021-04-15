Пропавший 19-летний житель Харькова Александр Калина найден мертвым
Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".
Поиски парня продолжались еще с осени прошлого года.
Александра разыскивали со 2 ноября 2020 года: в тот день он отправился на встречу с товарищем, но домой больше не вернулся. Юноша уходил из дома без телефона и документов.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.
Трагедия произошла 11 апреля.
"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.