В Харькове сносят дома для строительства третьей линии метро
"Харьковский метрополитен" закупает услугу подготовительных работ по сносу жилых домов и зданий для строительства третьей линии метрополитена от станции метро "Метростроителей" до станции "Одесская".
За нее планируют отдать 5 706 033 гривен, сообщает "Харьков тудей" ссылаясь на ProZorro.
Сносить дома будут по улице Обоянской, Державинской и проспекту Гагарина.
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Кроме того мы писали, что малолетние девочки подожгли сухую траву на Харьковщине - спасатели два дня тушили пожар.
11 апреля в полицию сообщили о пожарах на лугах в Змиеве.
Трава горела из-за поджога сухой травы - пламя перекидывалось на другие участки местности. Пожар удалось ликвидировать только на вторые сутки - выгорело 1,5 гектара лугов.
Полиция установила причастных к поджогу- девочки 12 и 11 лет рассказали, что играли со спичками и подожгли траву, когда огонь начал распространяться, то они испугались и убежали.
На родителей девушек составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь они заплатят штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 85 до 170 грн).
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.