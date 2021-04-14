В Харькове искали взрывчатку в детской больнице
Об этом сообщили в сводке об оперативной обстановке в Харьковской области.
В поздно вечером 13 апреля спасателям позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании городской детской поликлиники №2.
Сотрудники экстренных служб, правоохранители, взрывотехники и кинологи обследовали здание и прилегающей территории - взрывных устройств не обнаружили.
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Кроме того мы писали, что малолетние девочки подожгли сухую траву на Харьковщине - спасатели два дня тушили пожар.
11 апреля в полицию сообщили о пожарах на лугах в Змиеве.
Трава горела из-за поджога сухой травы - пламя перекидывалось на другие участки местности. Пожар удалось ликвидировать только на вторые сутки - выгорело 1,5 гектара лугов.
Полиция установила причастных к поджогу- девочки 12 и 11 лет рассказали, что играли со спичками и подожгли траву, когда огонь начал распространяться, то они испугались и убежали.
На родителей девушек составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь они заплатят штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 85 до 170 грн).
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.