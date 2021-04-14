В Харькове в огне погибла женщина
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Происшествие случилось вечером 13 апреля на ул. Зубенко
В Московском районе Харькова спасатели, прибыв на место пожара, обнаружили тело мертвой женщины 1967 г.р.
Пожар самоликвидировался до приезда спасателей.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.
"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.