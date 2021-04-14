В Харьковской области ожидаются затяжные дожди

Аграрии Харьковской области планируют начать посевную подсолнечника и кукурузы через неделю, но, возможно, график посевов сдвинется еще дальше, из-за дождей.

«В хозяйстве уже отсеяли ранние яровые культуры, в частности овес. В прошлом году подсолнечник начинали сеять с начала апреля. Стараемся сеять семечку пораньше, чтобы воспользоваться имеющимися запасами зимней влаги. Но при этом, при ранних сроках внесения, почвенные гербициды плохо работают, поскольку при низких температурах резко теряют эффективность.

В этом году такой проблемы, вероятно, не будет, потому что весна затянулась. Насколько я знаю, в Богодуховском районе Харьковской области еще никто не начинал сеять подсолнечник и кукурузу (на 12 апреля. — Ред.)», — рассказывает директор СФХ Владимир Львов.

Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.