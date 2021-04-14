В Харьковской области ожидаются затяжные дожди
Аграрии Харьковской области планируют начать посевную подсолнечника и кукурузы через неделю, но, возможно, график посевов сдвинется еще дальше, из-за дождей.
«В хозяйстве уже отсеяли ранние яровые культуры, в частности овес. В прошлом году подсолнечник начинали сеять с начала апреля. Стараемся сеять семечку пораньше, чтобы воспользоваться имеющимися запасами зимней влаги. Но при этом, при ранних сроках внесения, почвенные гербициды плохо работают, поскольку при низких температурах резко теряют эффективность.
В этом году такой проблемы, вероятно, не будет, потому что весна затянулась. Насколько я знаю, в Богодуховском районе Харьковской области еще никто не начинал сеять подсолнечник и кукурузу (на 12 апреля. — Ред.)», — рассказывает директор СФХ Владимир Львов.
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