В Харьковской области ожидаются затяжные дожди

Аграрии Харьковской области планируют начать посевную подсолнечника и кукурузы через неделю, но, возможно, график посевов сдвинется еще дальше, из-за дождей.

«В хозяйстве уже отсеяли ранние яровые культуры, в частности овес. В прошлом году подсолнечник начинали сеять с начала апреля. Стараемся сеять семечку пораньше, чтобы воспользоваться имеющимися запасами зимней влаги. Но при этом, при ранних сроках внесения, почвенные гербициды плохо работают, поскольку при низких температурах резко теряют эффективность.

Погода, весна, дождь

В этом году такой проблемы, вероятно, не будет, потому что весна затянулась. Насколько я знаю, в Богодуховском районе Харьковской области еще никто не начинал сеять подсолнечник и кукурузу (на 12 апреля. — Ред.)», — рассказывает директор СФХ Владимир Львов.

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