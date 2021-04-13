В Харькове рядом со станцией метро скончался мужчина
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Мужчина умер на остановке общественного транспорта у станции метро Победа.
На фото можно увидеть, как люди безразлично сидят на остановке возле тела мужчины. На месте работала скорая.
Официальная информация уточняется.
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"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.
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