В Харькове рядом со станцией метро скончался мужчина

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Мужчина умер на остановке общественного транспорта у станции метро Победа.

На фото можно увидеть, как люди безразлично сидят на остановке возле тела мужчины. На месте работала скорая.



Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

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