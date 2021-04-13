В Харьковском парке потерялась трехлетняя девочка

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Происшествие случилось вечером 12 апреля.

С девочкой в парке гуляла мама и потеряла ее.

Патрульные вместе с охраной сада имени Шевченко бросились искать девочку и оперативно нашли ее.

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Ранее мы писали, что с 11 апреля Харьковщина в "красной зоне" - карантинные правила в регионе ужесточились

В мэрии города заявили, что харьковчане массово нарушают запреты, связанные с карантином.

Так, в первый же день, когда в Харьковской области ужесточили карантин, за несколько часов полицейские составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров во время карантина.

маршрутка

Это вызвало серьезные опасения у транспортных компаний и нежелание выпускать автобусы на маршруты, боясь больших штрафов - это может привести к транспортному коллапсу в городе.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.