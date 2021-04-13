На Харьковщине зарегистрировали более 900 новых случаев ковида
По информации областного лабцентру, по состоянию на 13 апреля на Харьковщине лабораторно подтверждено 118663 случаев COVID-19.
За последние сутки в области 904 человека подхватили коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Харьковском районе – 764 (703 – харьковчане).
За год после осложнений от коронавирус умерли 2260 жителей Харьковской области, в том числе 23 — за последние сутки. Выздоровели 92 345 человека (581 новое выздоровление), болеют — 24 058.
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Харьковская область - на втором месте по количеству новых больных коронавирусом.
В течение 12 апреля в Харьковской области прививки от коронавирус сделали всего 200 харьковчанам.
Ранее мы писали, что с 11 апреля Харьковщина в "красной зоне" - карантинные правила в регионе ужесточились
В мэрии города заявили, что харьковчане массово нарушают запреты, связанные с карантином.
Так, в первый же день, когда в Харьковской области ужесточили карантин, за несколько часов полицейские составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров во время карантина.
Это вызвало серьезные опасения у транспортных компаний и нежелание выпускать автобусы на маршруты, боясь больших штрафов - это может привести к транспортному коллапсу в городе.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.