На Харьковщине зарегистрировали более 900 новых случаев ковида

По информации областного лабцентру, по состоянию на 13 апреля на Харьковщине лабораторно подтверждено 118663 случаев COVID-19.

За последние сутки в области 904 человека подхватили коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Харьковском районе – 764 (703 – харьковчане).

За год после осложнений от коронавирус умерли 2260 жителей Харьковской области, в том числе 23 — за последние сутки. Выздоровели 92 345 человека (581 новое выздоровление), болеют — 24 058.

Харьковская область - на втором месте по количеству новых больных коронавирусом.

В течение 12 апреля в Харьковской области прививки от коронавирус сделали всего 200 харьковчанам.

Ранее мы писали, что с 11 апреля Харьковщина в "красной зоне" - карантинные правила в регионе ужесточились

В мэрии города заявили, что харьковчане массово нарушают запреты, связанные с карантином.

Так, в первый же день, когда в Харьковской области ужесточили карантин, за несколько часов полицейские составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров во время карантина.

Это вызвало серьезные опасения у транспортных компаний и нежелание выпускать автобусы на маршруты, боясь больших штрафов - это может привести к транспортному коллапсу в городе.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.