В Харькове парень залез в могилу для "эффектного" видео

Молодой человек решил снять клип для популярной соцети на кладбище и залез для этого в свежевыкопанную яму на кладбище.

В видеоролике можно увидеть, как парень под музыку выпрыгнул из ямы и начал танцевать. Происходило это поздно вечером.

"Это вообще ужас какой - то, ничего святого в людях не осталось, если они считают насмешки над такими вещами смешными", - пишут пользователи сети.

Кроме того, в Харькове житель многоэтажки решил привести в порядок козырек балкона.

Так, он забрался на последний этаж с веником в руках.

Жуткие кадры опубликовали в местных телеграм-каналах.

На кадрах можно увидеть, как мужчина подметает козырек балкона верхнего этажа без страховки.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.