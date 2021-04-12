В Харькове житель многоэтажки решил привести в порядок козырек балкона

Так, он забрался на последний этаж с веником в руках.

Жуткие кадры опубликовали в местных телеграм-каналах.

На кадрах можно увидеть, как мужчина подметает козырек балкона верхнего этажа без страховки.

Раньше мы писали, что на Харьковщине без вести пропала девочка.

О ее пропаже сообщила в полицию мать ребенка.

По ее словам, 12-летняя дочь уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Женщина отметила, что девочка не разговаривает.

Полицейские нашли ребенка в лесу поселка Высокого - она увлеклась катанием на велосипеде и не заметила, как заблудилась.

Девочку вернули матери.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.