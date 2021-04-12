В Харькове житель многоэтажки решил привести в порядок козырек балкона
Так, он забрался на последний этаж с веником в руках.
Жуткие кадры опубликовали в местных телеграм-каналах.
На кадрах можно увидеть, как мужчина подметает козырек балкона верхнего этажа без страховки.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Дочка Кравец из «Квартал 95» ошарашила ночными развлечениями в разгар карантина: мама точно не обрадуется
Опухшая Полякова поразила видом без косметики, Королеву ночи не узнать: "Без уколов такой..."
Влюбленный полуфиналист "Холостячки" Рыбак ошеломил откровениями и фото с девушкой: "Пухлый мальчик..."
Сбежавшие в РФ звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин завыли и расплакались на камеру: "Воспалились то как"
Раньше мы писали, что на Харьковщине без вести пропала девочка.
О ее пропаже сообщила в полицию мать ребенка.
По ее словам, 12-летняя дочь уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Женщина отметила, что девочка не разговаривает.
Полицейские нашли ребенка в лесу поселка Высокого - она увлеклась катанием на велосипеде и не заметила, как заблудилась.
Девочку вернули матери.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.