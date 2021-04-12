В Харькове загорелась маршрутка, в которой находились люди
Происшествие случилось утром 12 апреля на ул. 23 Августа, пишут в харьковских телеграм-каналах.
На кадрах видно, как густой дым окутал маршрутку, людей начали экстренно эвакуировать. Пламя быстро погасили.
К счастью, пострадавших нет. Все детали ЧП выясняются.
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Ранее мы писали о том, что харьковская маршрутка попала в аварию.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
ДТП случилось возле больницы №22 вечером 10 апреля.
«По словам свидетелей, машина KIA обогнала легковой автомобиль и из второстепенной дороги резко выскочила на главную, где ехала маршрутка. Та, в свою очередь, двигалась на скорости не менее 80 км/ч и не успела затормозить», - пишут очевидцы.
Известно, что пострадал пассажир маршрутки – у него травма руки.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.