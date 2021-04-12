В Харькове загорелась маршрутка, в которой находились люди

Происшествие случилось утром 12 апреля на ул. 23 Августа, пишут в харьковских телеграм-каналах.

На кадрах видно, как густой дым окутал маршрутку, людей начали экстренно эвакуировать. Пламя быстро погасили.

К счастью, пострадавших нет. Все детали ЧП выясняются.

Ранее мы писали о том, что харьковская маршрутка попала в аварию.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

ДТП случилось возле больницы №22 вечером 10 апреля.

«По словам свидетелей, машина KIA обогнала легковой автомобиль и из второстепенной дороги резко выскочила на главную, где ехала маршрутка. Та, в свою очередь, двигалась на скорости не менее 80 км/ч и не успела затормозить», - пишут очевидцы.

Известно, что пострадал пассажир маршрутки – у него травма руки.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.