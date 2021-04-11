В Харькове машину покойного Геннадия Кернеса продают за 150 тысяч долларов
Бронированный Mercedes-Benz Sprinter выставили на продажу - синий автомобиль в индивидуальной комплектации отделан кожей в салоне.
В характеристиках указано — Mercedes-Benz Sprinter 319 на дизельном топливе, объем двигателя три литра, с автоматической коробкой передач.
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Кроме того мы писали, что харьковчанам рассказали, как будут работать рынки в "красной" зоне карантина.
С 11 апреля Харьков и область перешли в "красную" зону карантинных ограничений.
Авторынок "Лоск" предупредил, что будет закрыт для посетителей из-за ужесточения карантина- туда не будет ходить в автобус, но все товары можно заказать онлайн.
На "Барабашово" можно будет купить все товары, их будут выдавать по предварительным заказам, онлайн-заказам и делать адресную доставку.
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"Подчеркиваем, что работа с товаром внутри торговых объектов с выполнением всех санитарных норм не ограничена", — добавили в администрации рынка.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.