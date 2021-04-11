На Харьковщине без вести пропала девочка
О ее пропаже сообщила в полицию мать ребенка.
По ее словам, 12-летняя дочь уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Женщина отметила, что девочка не разговаривает.
Полицейские нашли ребенка в лесу поселка Высокого - она увлеклась катанием на велосипеде и не заметила, как заблудилась.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Ткач из "Квартал 95" удивил сменой имиджа, артиста не узнать: «Ласточкин, ты ли это?»
Сбежавшие в РФ звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин завыли и расплакались на камеру: "Воспалились то как"
Кароль в бесстыжем наряде отругали за сомнительный эксперимент, чувствуется влияние Балана: "Черти что!"
"У Потапа глаза на лоб полезли": появились горячие кадры, как с Кароль без лифчика слетело платье
Девочку вернули матери.
Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начали действовать с 11 апреля.
В Харькове запрещено:
- посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
- прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.
В Харькове разрешено:
- работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
- работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.