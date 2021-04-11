На Харьковщине ситуация с ковидом не улучшается
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
По состоянию на 11 апреля в Харьковской области зафиксировали 1374 новых случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки умерло 29 пациентов с ковидом.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
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Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начали действовать с 11 апреля.
В Харькове запрещено:
- посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
- прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.
В Харькове разрешено:
- работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
- работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.