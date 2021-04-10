Стало известно, будут ли вводить спецпропуска для проезда в метро в Харькове

Об этом сообщили в мэрии города.

Так, чиновники заявили, что заполненность вагонов метро должна составлять не более 50%.

Контролировать соблюдение ограничений в "красной" зоне должны полицейские и сотрудники метро.

Также в мэрии отметили, что Харьков не последует примеру Киева, где метрополитен работает по спецпропускам - в Харькове их вводить не будут.

К слову, харьковские перевозчики подняли цены на проезд в маршрутках.

С 5 апреля подорожала стоимость проезда в автобусных маршрутах в Змиевском и Мерефянском направлении.

Об этом сообщает "Громада Зміїв".

Подорожание проезда произошло из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и т.д.

Подорожали такие маршруты:

№1316 "Змиев (АС) — Харьков (АС-3): 20 гривен;

№1321 "Змиев (АС) — Мерефа": 21 гривна;

№1319 "Змиев (АС) — Н. Бышкин": 15 гривен;

№1324 "Слобожанское — Лиман — Н. Бышкин": 13 гривен;

№1326 "Змиев (АС) — Водяховка": 11 гривен;

№1323 "Змиев (АС) — Борки — Первомайское": 20 гривен;

№1325 "Змиев (АС) — Слобожанское": 15 гривен;

№1329 "Змиев (АС) — Соколово": 14 гривен;

№1574 "Железнодорожная станция "Змиев" — Артюховка": 13 гривен;

Слобожанское (Змиевской район) — Харьков (АС-3): 40 гривен;

Слобожанское (Змиевской район) — Харьков ("Академика Барабашова"): 40 гривен.

Также подорожал проезд в автобусах:

№1154 "Харьков (улица Маломясницкая) — Мерефа (Оболонная): 20 гривен;

№1198 "Харьков (станция метро "Проспект Гагарина" — Васищево: 16 гривен;

№1316 "Змиев (АС) — Харьков (АС-3): 20 гривен;

№1181 "Харьков (АС-3) — Безлюдовка: 15 гривен;

№1167 "Харьков (АС-3) — Хорошево": 16 гривен;

№1702 "Хорошево — Харьков (станция метро "Проспект Гагарина") через Бабаи": 20 гривен.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.