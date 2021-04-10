Стало известно, будут ли вводить спецпропуска для проезда в метро в Харькове
Об этом сообщили в мэрии города.
Так, чиновники заявили, что заполненность вагонов метро должна составлять не более 50%.
Контролировать соблюдение ограничений в "красной" зоне должны полицейские и сотрудники метро.
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Также в мэрии отметили, что Харьков не последует примеру Киева, где метрополитен работает по спецпропускам - в Харькове их вводить не будут.
К слову, харьковские перевозчики подняли цены на проезд в маршрутках.
С 5 апреля подорожала стоимость проезда в автобусных маршрутах в Змиевском и Мерефянском направлении.
Об этом сообщает "Громада Зміїв".
Подорожание проезда произошло из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и т.д.
Подорожали такие маршруты:
- №1316 "Змиев (АС) — Харьков (АС-3): 20 гривен;
- №1321 "Змиев (АС) — Мерефа": 21 гривна;
- №1319 "Змиев (АС) — Н. Бышкин": 15 гривен;
- №1324 "Слобожанское — Лиман — Н. Бышкин": 13 гривен;
- №1326 "Змиев (АС) — Водяховка": 11 гривен;
- №1323 "Змиев (АС) — Борки — Первомайское": 20 гривен;
- №1325 "Змиев (АС) — Слобожанское": 15 гривен;
- №1329 "Змиев (АС) — Соколово": 14 гривен;
- №1574 "Железнодорожная станция "Змиев" — Артюховка": 13 гривен;
- Слобожанское (Змиевской район) — Харьков (АС-3): 40 гривен;
- Слобожанское (Змиевской район) — Харьков ("Академика Барабашова"): 40 гривен.
Также подорожал проезд в автобусах:
- №1154 "Харьков (улица Маломясницкая) — Мерефа (Оболонная): 20 гривен;
- №1198 "Харьков (станция метро "Проспект Гагарина" — Васищево: 16 гривен;
- №1316 "Змиев (АС) — Харьков (АС-3): 20 гривен;
- №1181 "Харьков (АС-3) — Безлюдовка: 15 гривен;
- №1167 "Харьков (АС-3) — Хорошево": 16 гривен;
- №1702 "Хорошево — Харьков (станция метро "Проспект Гагарина") через Бабаи": 20 гривен.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.