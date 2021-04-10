Харьковские перевозчики подняли цены на проезд в маршрутках

С 5 апреля подорожала стоимость проезда в автобусных маршрутах в Змиевском и Мерефянском направлении.

Об этом сообщает "Громада Зміїв".

Подорожание проезда произошло из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и т.д.

Подорожали такие маршруты:

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  • №1316 "Змиев (АС) — Харьков (АС-3): 20 гривен;
  • №1321 "Змиев (АС) — Мерефа": 21 гривна;
  • №1319 "Змиев (АС) — Н. Бышкин": 15 гривен;
  • №1324 "Слобожанское — Лиман — Н. Бышкин": 13 гривен;
  • №1326 "Змиев (АС) — Водяховка": 11 гривен;
  • №1323 "Змиев (АС) — Борки — Первомайское": 20 гривен;
  • №1325 "Змиев (АС) — Слобожанское": 15 гривен;
  • №1329 "Змиев (АС) — Соколово": 14 гривен;
  • №1574 "Железнодорожная станция "Змиев" — Артюховка": 13 гривен;
  • Слобожанское (Змиевской район) — Харьков (АС-3): 40 гривен;
  • Слобожанское (Змиевской район) — Харьков ("Академика Барабашова"): 40 гривен.

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Также подорожал проезд в автобусах:

  • №1154 "Харьков (улица Маломясницкая) — Мерефа (Оболонная): 20 гривен;
  • №1198 "Харьков (станция метро "Проспект Гагарина" — Васищево: 16 гривен;
  • №1316 "Змиев (АС) — Харьков (АС-3): 20 гривен;
  • №1181 "Харьков (АС-3) — Безлюдовка: 15 гривен;
  • №1167 "Харьков (АС-3) — Хорошево": 16 гривен;
  • №1702 "Хорошево — Харьков (станция метро "Проспект Гагарина") через Бабаи": 20 гривен.

Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начнут действовать с 11 апреля.

В Харькове будет запрещено:

  • посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
  • работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
  • прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
  • деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

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В Харькове будет разрешено:

  • работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
  • работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.