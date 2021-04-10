Харьковские перевозчики подняли цены на проезд в маршрутках
С 5 апреля подорожала стоимость проезда в автобусных маршрутах в Змиевском и Мерефянском направлении.
Об этом сообщает "Громада Зміїв".
Подорожание проезда произошло из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и т.д.
Подорожали такие маршруты:
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Кароль в бесстыжем наряде отругали за сомнительный эксперимент, чувствуется влияние Балана: "Черти что!"
Ревнивый "Холостяк" Добрынин публично затеял ссору с беременной женой на курорте: "Так, все, пока"
Шоптенко из "Танців з зірками" трагически потеряла самого родного человека: "Сгорела на глазах"
Кароль после танца с Даном Баланом решилась представить своего "хорошего парня": "Это усы?"
- №1316 "Змиев (АС) — Харьков (АС-3): 20 гривен;
- №1321 "Змиев (АС) — Мерефа": 21 гривна;
- №1319 "Змиев (АС) — Н. Бышкин": 15 гривен;
- №1324 "Слобожанское — Лиман — Н. Бышкин": 13 гривен;
- №1326 "Змиев (АС) — Водяховка": 11 гривен;
- №1323 "Змиев (АС) — Борки — Первомайское": 20 гривен;
- №1325 "Змиев (АС) — Слобожанское": 15 гривен;
- №1329 "Змиев (АС) — Соколово": 14 гривен;
- №1574 "Железнодорожная станция "Змиев" — Артюховка": 13 гривен;
- Слобожанское (Змиевской район) — Харьков (АС-3): 40 гривен;
- Слобожанское (Змиевской район) — Харьков ("Академика Барабашова"): 40 гривен.
Также подорожал проезд в автобусах:
- №1154 "Харьков (улица Маломясницкая) — Мерефа (Оболонная): 20 гривен;
- №1198 "Харьков (станция метро "Проспект Гагарина" — Васищево: 16 гривен;
- №1316 "Змиев (АС) — Харьков (АС-3): 20 гривен;
- №1181 "Харьков (АС-3) — Безлюдовка: 15 гривен;
- №1167 "Харьков (АС-3) — Хорошево": 16 гривен;
- №1702 "Хорошево — Харьков (станция метро "Проспект Гагарина") через Бабаи": 20 гривен.
Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начнут действовать с 11 апреля.
В Харькове будет запрещено:
- посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
- прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.
В Харькове будет разрешено:
- работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
- работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.