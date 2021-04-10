Карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начнут действовать с 11 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Харькове будет запрещено:

посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);

работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;

деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

В Харькове будет разрешено:

работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;

работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.