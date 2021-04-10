Карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начнут действовать с 11 апреля
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Харькове будет запрещено:
- посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
- прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.
В Харькове будет разрешено:
- работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
- работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.
Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
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Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.