В Харькове спасатели вытащили женщину из сточных вод

Дежурным ГСЧС поступило сообщение о том, что в водоеме сточных вод в переулке Василия Клочко тонет женщина - на место экстренно выехала бригада спасателей.

Женщина тонула в 10 метрах от берега. чтобы не терять времени, командир отделения Николай Турчинов и начальник караула Сергей Белоус прыгнули в ледяную воду и добрались к женщине.

Ее благополучно вытащили на берег.

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Медики скорой осмотрели ее и госпитализировали с диагнозом "состояние после утопление и общее переохлаждение".

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начали действовать с 11 апреля.

В Харькове запрещено:

  • посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
  • работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
  • прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
  • деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

карантин, локдаун

В Харькове разрешено:

  • работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
  • работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.