В Харькове спасатели вытащили женщину из сточных вод
Дежурным ГСЧС поступило сообщение о том, что в водоеме сточных вод в переулке Василия Клочко тонет женщина - на место экстренно выехала бригада спасателей.
Женщина тонула в 10 метрах от берега. чтобы не терять времени, командир отделения Николай Турчинов и начальник караула Сергей Белоус прыгнули в ледяную воду и добрались к женщине.
Ее благополучно вытащили на берег.
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Медики скорой осмотрели ее и госпитализировали с диагнозом "состояние после утопление и общее переохлаждение".
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начали действовать с 11 апреля.
В Харькове запрещено:
- посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
- прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.
В Харькове разрешено:
- работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
- работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.