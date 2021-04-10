Харьковская область с 11 апреля переходит в "красную" зону карантина
Об изменениях в работе "Укрзализныци" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"До тех пор поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - написал министр.
Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начнут действовать с 11 апреля.
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В Харькове будет запрещено:
- посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
- прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.
В Харькове будет разрешено:
- работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
- работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.